УЕФА назвал лучший гол 5-го тура Лиги Чемпионов
Гол форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса признан лучшим в 5-м туре Лиги Чемпионов.
УЕФА выбрал второй гол аргентинца в ворота пражской "Славии", в котором ему ассистировал Ромелу Лукаку.
Свежая вырезка от Лукаку https://t.co/bXhcyOWLBS pic.twitter.com/0cklHguXAG— Матч ТВ (@MatchTV) 28 ноября 2019 г.
Напомним, что матч завершился победой "Интера" со счетом 3:1. За тур до конца групповой стадии "Интер" идет на втором месте в группе, имея с дортмундской "Боруссией" по 7 очков.
В текущем сезоне Мартинес провел 18 игр, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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