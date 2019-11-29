УЕФА назвал лучший гол 5-го тура Лиги Чемпионов

Гол форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса признан лучшим в 5-м туре Лиги Чемпионов.

УЕФА выбрал второй гол аргентинца в ворота пражской "Славии", в котором ему ассистировал Ромелу Лукаку.

Напомним, что матч завершился победой "Интера" со счетом 3:1. За тур до конца групповой стадии "Интер" идет на втором месте в группе, имея с дортмундской "Боруссией" по 7 очков.

В текущем сезоне Мартинес провел 18 игр, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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