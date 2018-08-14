УЕФА назвал номинантов на лучший гол прошлого сезона

2 Теги кристиан эриксендимитри пайекриштиану роналду

УЕФА назвал номинантов на лучший гол прошлого сезонаУЕФА назвал номинантов на лучший гол прошлого сезона.

Так, помимо претендентов из женского футбола, футзала и различных турниров юношеского и молодежного уровней, завоевать почетную награду могут Кристиан Эриксен за гол в ворота сборной Ирландии, Димитри Пайе за гол в ворота "РБ Лейпциг" и Криштиану Роналду за гол в ворота своей нынешней команды туринского "Ювентуса".

Напомним, сегодня "Спартак" сразится в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом. | soccernews.ru

Комментарии
WhiteWolff

Да ладно, зато сколько голов из женского футбола? Таких голов правда десятки в каждой лиге.

Ответить
alexfor

ахах, а где бейл, чей гол в финале лч был лучшим в сезоне? типичная продажная уефа

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов