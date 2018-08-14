УЕФА назвал номинантов на лучший гол прошлого сезона.

Так, помимо претендентов из женского футбола, футзала и различных турниров юношеского и молодежного уровней, завоевать почетную награду могут Кристиан Эриксен за гол в ворота сборной Ирландии, Димитри Пайе за гол в ворота "РБ Лейпциг" и Криштиану Роналду за гол в ворота своей нынешней команды туринского "Ювентуса".

Напомним, сегодня "Спартак" сразится в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом. | soccernews.ru