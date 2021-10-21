УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В шорт-лист УЕФА вошли вратарь "Ливерпуля" Алиссон, хавбек "Зальцбурга" Ноа Окафор, а также защитники Себастьян Коатес и Дейли Блинд, представляющие "Спортинг" и "Аякс" соответственно.
Who gets your vote this week?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021
Daley Blind
Noah Okafor
Alisson Becker
Sebastián Coates#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL
Алиссон сделал 3 сейва в поединке с "Атлетико" (3:2), Окафор и Коатес оформили по дублю в играх с "Вольфсбургом" (3:1) и "Бешикташем" (4:1), а Блинд забил дортмундской "Боруссии" (4:0).
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|Осер
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|7
|4
|ПСВ
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
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|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
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|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4