УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли вратарь "Ливерпуля" Алиссон, хавбек "Зальцбурга" Ноа Окафор, а также защитники Себастьян Коатес и Дейли Блинд, представляющие "Спортинг" и "Аякс" соответственно.

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Daley Blind

Noah Okafor

Alisson Becker

Sebastián Coates#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

Алиссон сделал 3 сейва в поединке с "Атлетико" (3:2), Окафор и Коатес оформили по дублю в играх с "Вольфсбургом" (3:1) и "Бешикташем" (4:1), а Блинд забил дортмундской "Боруссии" (4:0).

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