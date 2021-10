УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли вратарь "Ливерпуля" Алиссон, хавбек "Зальцбурга" Ноа Окафор, а также защитники Себастьян Коатес и Дейли Блинд, представляющие "Спортинг" и "Аякс" соответственно.

Who gets your vote this week?



Daley Blind

Noah Okafor

Alisson Becker

Sebastián Coates#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL