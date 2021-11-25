УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг, форвард "Аякса" Себастьян Аллер, вингер "Спортинга" Педру Гонсалвеш и нападающий "Интера" Эдин Джеко.

Who should win Matchday 5 Player of the Week? ‍♂️@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

Форсберг сделал дубль в матче с "Брюгге" (5:0), Аллер дважды поразил ворота "Бешикташа" (2:1), Джеко забил оба мяча в ворота "Шахтёра" (2:0), а Гонсалвеш записал в свой актив 3 балла (2+1) по системе "гол+пас".

Не пропустите: Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru