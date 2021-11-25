УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Теги эмиль форсбергсебастьян аллерпедру гонсалвешэдин джеко

УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг, форвард "Аякса" Себастьян Аллер, вингер "Спортинга" Педру Гонсалвеш и нападающий "Интера" Эдин Джеко.

Форсберг сделал дубль в матче с "Брюгге" (5:0), Аллер дважды поразил ворота "Бешикташа" (2:1), Джеко забил оба мяча в ворота "Шахтёра" (2:0), а Гонсалвеш записал в свой актив 3 балла (2+1) по системе "гол+пас".

Не пропустите: Определились 11 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов

"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов