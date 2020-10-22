УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Альваро Мората ("Ювентус"), Кингсли Коман ("Бавария"), Тете ("Шахтёр") и Анхелиньо ("РБ Лейпциг").

У Мораты и Анхелиньо по дублю в играх с киевским "Динамо" и "Истанбулом" соответственно. У Комана по системе "гол+пас" в матче с "Атлетико" 2+1, а у Тете - 1+2 в поединке с "Реалом".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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