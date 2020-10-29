УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Мойсе Кин (ПСЖ), Жоау Фелиш ("Атлетико") и Дуван Сапата ("Аталанта").

В активе англичанина хет-трик в матче с "РБ Лейпциг", остальные забили по два гола: итальянец - "Истанбулу", португалец - "Зальцбургу", колумбиец - "Аяксу".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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