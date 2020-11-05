УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В шорт-лист УЕФА вошли Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Юссеф Эн-Несири ("Севилья"), Алассан Плеа ("Боруссия" М) и Диогу Жота ("Ливерпуль").
В активе норвежца и марокканца по дублю в матчах с "Брюгге" и "Краснодаром" соответственно, француз и португалец оформили по хет-трику в играх с "Шахтёром" и "Аталантой".
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
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