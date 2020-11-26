УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Робин Госенс ("Аталанта") и Душан Тадич ("Аякс").

В активе португальца дубль в матче с "Истанбулом" (4:1), у англичанина гол + ассист в поединке с "Брюгге" (3:0), немец забил мяч во встрече с "Ливерпулем" (2:0), серб отдал две результативные передачи в игре с "Мидтъюлландом" (3:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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