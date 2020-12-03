УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Ромелу Лукаку ("Интер"), Мергим Бериша ("Зальцбург"), Ирфан Кахведжи ("Истанбул") и Оливье Жиру ("Челси").

Бельгиец и серб сделали по дублю в играх с менхенгладбахской "Боруссией" и "Локомотивом" соответственно, турок забил 3 гола в ворота "РБ Лейпциг", француз оформил покер в матче с "Севильей".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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