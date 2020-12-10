УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Анатолий Трубин ("Шахтёр"), Карим Бензема ("Реал"), Неймар (ПСЖ) и Юссеф Эн-Несири ("Севилья").

Украинец совершил 4 сейва в матче с "Интером" (0:0), француз и марокканец оформили по дублю в играх с "Боруссией М" (2:0) и "Ренном" (3:1) соответственно, а бразилец записал в свой актив хет-трик в поединке с "Истанбулом" (5:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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