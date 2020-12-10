УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В шорт-лист УЕФА вошли Анатолий Трубин ("Шахтёр"), Карим Бензема ("Реал"), Неймар (ПСЖ) и Юссеф Эн-Несири ("Севилья").
Украинец совершил 4 сейва в матче с "Интером" (0:0), француз и марокканец оформили по дублю в играх с "Боруссией М" (2:0) и "Ренном" (3:1) соответственно, а бразилец записал в свой актив хет-трик в поединке с "Истанбулом" (5:1).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
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|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
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|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
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|0
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|М
|О
|1
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|6
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|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
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|6
|8
|3
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|6
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|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
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|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
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|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
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|М
|О
|1
|Барселона
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|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
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|Галатасарай
|6
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