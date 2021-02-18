УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

1 Теги килиан мбаппеэрлинг холандмохамед салахсержиу оливейра

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока первых четырёх матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Сержиу Оливейра ("Порту").

Француз оформил хет-трик в матче с "Барселоной" (4:1), норвежец сделал дубль в игре с "Севильей" (3:2), египтянин забил "РБ Лейпциг" (2:0), португалец результативными действиями в поединке с "Ювентусом" (2:1) не отличался. 

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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