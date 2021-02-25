УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока четырёх матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на текущей неделе.

В шорт-лист УЕФА вошли Роберт Левандовски ("Бавария"), Оливье Жиру ("Челси"), Ферлан Менди ("Реал") и Жоау Канселу ("Манчестер Сити").

Левандовски, Жиру и Менди забили по мячу в играх с "Лацио" (4:1), "Атлетико" (1:0) и "Аталантой" (1:0) соответственно. В случае французов голы стали победными. Канселу сделал результативную передачу в матче с "Боруссией" М (2:0).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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