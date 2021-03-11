УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока четырёх матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на текущей неделе.

В шорт-лист УЕФА вошли Кейлор Навас (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Фабиньо ("Ливерпуль") и Сержиу Оливейра ("Порту").

Навас совершил 9 сейвов в игре с "Барселоной" (1:1), в том числе отразил пенальти от Лионеля Месси. Холанд и Оливейра забил по 2 гола "Севилье" (2:2) и "Ювентусу" (2:3) соответственно. Фабиньо результативными действиями не отличался, точность его передач - 79%.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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