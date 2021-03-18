УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока четырёх ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на текущей неделе.

В шорт-лист УЕФА вошли Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Нголо Канте ("Челси") и Йозуа Киммих ("Бавария").

Бельгиец забил гол в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (2:1), хорват сделал ассист в поединке с "Аталантой" (3:1), француз и немец результативными действиями не отличались в играх с "Атлетико" (2:0) и "Лацио" (2:1) соответственно.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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