УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ), Винисиус Жуниор ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Жоржиньо ("Челси").

Француз оформил дубль в матче с "Баварией" (3:2), а бразилец - с "Ливерпулем" (3:1). Бельгиец отличился в поединке с дортмундской "Боруссией" (2:1), а итальянец сделал голевую передачу в игре с "Порту" (2:0).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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