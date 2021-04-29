УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Карим Бензема ("Реал"), Нголо Канте ("Челси"), Анхель Ди Мария (ПСЖ) и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").

Бензема и Де Брюйне записали в свой актив по забитому мячу, у Ди Марии на счету голевая передача, а Канте результативными действиями не отличался, но здорово проявил себя как в оборонительных, так и в атакующих действиях.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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