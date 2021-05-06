УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока ответных матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.
В шорт-лист УЕФА вошли Рияд Махрез, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити"), Нголо Канте и Кай Хаверц (оба - "Челси").
Алжирец оформил дубль в игре с ПСЖ (2:0). Португалец в той же встрече сделал 2 отбора, точность пасов - 92%. Француз отдал 2 предголевые передачи в поединке с "Реалом" (2:0), точность пасов - 88%. Немец 1 раз пробил в створ ворот мадридцев.
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
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|6
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|Маккаби Хайфа
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|М
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