УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес, вингер "Баварии" Лерой Сане, защитник "Интера" Милан Шкриньяр и вратарь "Шерифа" Йоргос Атанасиадис.

Дубль Нуньеса помог "Бенфике" разгромить "Барселону" (3:0), Сане забил гол и сделал ассист в матче с киевским "Динамо" (5:0), с помощью Шкриньяра "Интер" сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке с "Шахтёром" (0:0), а Атанасиадис совершил 11 сейвов в игре с "Реалом", чем принёс "Шерифу" победу (2:1).

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