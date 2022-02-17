УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.
В шорт-лист УЕФА вошли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, хавбек "Зальцбурга" Мохамед Камара, защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва.
Мбаппе заработал пенальти и забил победный гол в поединке с "Реалом" (1:0), Камара признали лучшим в матче с "Баварией" (1:1), ван Дейк помог своей команде не пропустить от "Интера" (2:0), а Силва оформил дубль и сделал ассист в игре со "Спортингом" (5:0).
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