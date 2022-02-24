УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш, полузащитник "Вильярреала" Дани Парехо, хавбек "Челси" Нголо Канте и защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи.

Фелиш и Парехо забили по голу в матчах с "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Ювентусом" (1:1) соответственно, а Канте и Мазрауи отметились ассистами в играх с "Лиллем" (2:0) и "Бенфикой" (2:2").

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