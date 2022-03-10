УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли форвард "Баварии" Роберт Левандовски, нападающий "Реала" Карим Бензема, защитник "Интера" Милан Шкриньяр и хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо.

Напомним, что Левандовски и Бензема оформили по хет-трику на этой неделе, а Шкриньяр и Фернандиньо голевыми действиями не отличались.

Поляк трижды отличился в матче с "Зальцбургом" (7:1), а француз три раза поразил ворота ПСЖ (3:1).

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