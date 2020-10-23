УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес, полузащитник "Вильярреала" Такефуса Кубо, форвард "Лестера" Келечи Ихеаначо и хавбек "Лилля" Юсуф Языджи.

В активе Нуньеса и Языджи по хет-трику в матчах с "Лехом" и "Спартой" соответственно, на счету Ихеаначо и Кубо гол + два ассиста в играх с "Зарей" и "Сивасспором".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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