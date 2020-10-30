УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Михаэль Линдль ("Вольфсберг"), Дониэлл Мален (ПСВ), Элвис Ману ("Лудогорец") и Эль-Фарду Бен-Набуан ("Црвена Звезда").

В активе Линдля и Ману по хет-трику в матчах с "Фейеноордом" и ЛАСКом соответственно, на счету Малена и Бен-Набуана по дублю в играх с "Омонией" и "Слованом".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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