УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Леон Бэйли ("Байер"), Андрия Живкович (ПАОК), Юсуф Языджи ("Лилль") и Лукаш Юлиш ("Спарта").

В активе Языджи и Юлиша по хет-трику в матчах с "Миланом" и "Селтиком" соответственно, на счету Бэйли и Живковича по дублю в играх с "Хапоэлем" и ПСВ.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

Не пропустите: Лига Европы: все результаты 5 ноября. | http://soccernews.ru