УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Карлос Винисиус ("Тоттенхэм"), Николя Пепе ("Арсенал"), Коди Гакпо (ПСВ) и Керим Демирбай ("Байер").

Пепе и Демирбай забили по мячу в играх с "Молде" и "Хапоэлю Беер-Шева" соответственно, у Гакпо гол + ассист в матче с ПАОК, а Винисиус оформил дубль и сделал результативную передачу в поединке с "Лудогорцем".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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