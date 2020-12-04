УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Магнус Эйкрем ("Молде"), Йенс Хауге ("Милан"), Бурак Йылмаз ("Лилль") и Вендерсон Галено ("Брага").

В активе Эйкрема и Хауге гол + ассист в матчах с "Дандолком" и "Селтиком" соответственно, Йылмаз оформил дубль в поединке с пражской "Спартой", а Галено забил мяч и отдал две результативные передачи в игре против АЕКа.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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