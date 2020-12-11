УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Леон Бэйли ("Байер"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Максимилиан Байер ("Хоффенхайм") и Али Соу (ЦСКА София).

В активе Бэйли, Байера и Соу по дублю в матчах со "Славией", "Гентом" и "Ромой" соответственно, Ло Чельсо забил один гол в ворота "Антверпена".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

Не пропустите: Неудача ЦСКА, уверенные победы английских и немецких клубов: результаты Лиги Европы 10 декабря. | http://soccernews.ru