УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
В шорт-лист УЕФА вошли Леон Бэйли ("Байер"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Максимилиан Байер ("Хоффенхайм") и Али Соу (ЦСКА София).
В активе Бэйли, Байера и Соу по дублю в матчах со "Славией", "Гентом" и "Ромой" соответственно, Ло Чельсо забил один гол в ворота "Антверпена".
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
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|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
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|4
|6
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|Парма
|4
|6
|4
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|5
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|М
|О
|1
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|4
|Лацио
|4
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|Айгалео ФК Афины
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|М
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|0
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