УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Гарет Бэйл ("Тоттенхэм"), Мунас Даббур ("Хоффенхайм") и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Петкович и Фернандеш оформили по дублю, в активе Бэйла гол + ассист, на счету Даббура два забитых мяча и результативная передача.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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