УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Деле Алли ("Тоттенхэм"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс") и Андреас Линде ("Молде").

В активе Алли 1 забитый мяч и 2 ассиста в матче с "Вольфсбергом" (4:0), Обамеянг оформил дубль в игре с "Бенфикой" (3:2), на счету Морелоса 1 гол и 2 результативные передачи в поединке с "Антверпеном" (5:2), а Линде не пропустил от "Хоффенхайма" (2:0), совершив 9 сейвов.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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