УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Душан Тадич ("Аякс"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома") и Роберто Сольдадо ("Гранада").

Тадич, Пеллегрини и Сольдадо забили по голу в играх с "Янг Бойз" (3:0), "Шахтёром" (3:0) и "Молде" (2:0) соответственно. В активе Кейна дубль в поединке с загребским "Динамо" (2:0).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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