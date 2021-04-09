УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото сайт УЕФА

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Томаш Голеш ("Славия"), Жерар Морено ("Вильярреал") и Пау Лопес ("Рома").

Who are you voting for?



⭐️ Bruno Fernandes

⭐️ Gerard Moreno

⭐️ Tomáš Holeš

⭐️ Pau López@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 8, 2021

Фернандеш реализовал 11-метровый удар в поединке с "Гранадой" (2:0), Голеш своим голом спас для команды ничью в игре с "Арсеналом" (1:1), Морено с пенальти забил победный мяч в ворота загребского "Динамо" (1:0), а Лопес совершил 8 сейвов в матче с "Аяксом" (2:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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