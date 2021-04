УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото сайт УЕФА

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Томаш Голеш ("Славия"), Жерар Морено ("Вильярреал") и Пау Лопес ("Рома").

Who are you voting for?



⭐️ Bruno Fernandes

⭐️ Gerard Moreno

⭐️ Tomáš Holeš

⭐️ Pau López@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL