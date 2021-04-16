УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото сайт УЕФА

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Букайо Сака ("Арсенал"), Эдин Джеко ("Рома"), Жерар Морено ("Вильярреал") и Аарон Уан-Биссака ("Манчестер Юнайтед").

Сака, Джеко и Морено забили по голу в играх с пражской "Славией" (4:0), загребским "Динамо" (2:1) и "Аяксом" (1:1) соответственно, а Уан-Биссака помог своей команде отыграть на ноль в поединке с "Гранадой" (2:0).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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