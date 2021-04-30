УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото сайт УЕФА

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани (оба - "Манчестер Юнайтед"), Николя Пепе ("Арсенал") и Рауль Альбиоль ("Вильярреал").

Португалец и уругваец оформили по дублю и отдали по два ассиста каждый, ивуариец и испанец забили по одному голу.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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