УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Эдинсон Кавани ("Манчестер Юнайтед"), Рауль Альбиоль ("Вильярреал"), Брайан Кристанте ("Рома") и Пабло Мари ("Арсенал").

В поединке "Рома" - "МЮ" (3:2) Кавани оформил дубль, а Кристанте забил один гол. Альбиоль и Мари результативными действиями не отличались.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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