УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам финального матча Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани из "Манчестер Юнайтед", а также Жерар Морено и Этьен Капу из "Вильярреала".

Напомним, что в финале ЛЕ "жёлтая субмарина" выиграла в серии пенальти со счётом 11:10 после ничьей 1:1 в основное время.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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