УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Педри ("Барселона"), Томаш Соучек ("Вест Хэм"), Мерих Демирал ("Аталанта") и Абель Руис ("Брага").

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Напомним, что Педри, Соучек и Руис забили по голу в ворота "Галатасарая" (2:1), "Севильи" (2:0) и "Монако" (1:1) соответственно. Демирал отличился в оборонительных действиях - 5 отборов и 25 перехватов.

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