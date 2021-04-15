УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА определился с претендентами на звание лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов.

За награду поборются Неймар (ПСЖ) - 3 удара в створ, 6 успешных обводок в игре против "Баварии"; Кристиан Пулишич ("Челси") - 4 успешных обводки, точность передач - 84% в игре против "Порту"; Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити") - 3 успешных обводки, точность передач - 95% в матче с "Боруссией" Д; Каземиро ("Реал") - 5 отборов, точность передач - 80% в матче с "Ливерпулем".

Напомним, что ПСЖ минимально уступил "Баварии" (0:1), "Челси" проиграл "Порту" (0:1), "Реал" сыграл вничью с "Ливерпулем" (0:0), а "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" (2:1).

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