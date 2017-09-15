УЕФА назвал причину дисквалификации Смолова

УЕФА назвал причину дисквалификации форварда "Краснодара" Федора Смолова, сообщили в пресс-службе организации.

В частности, в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций было сказано: "Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи".

Отметим, что наказание Смолов понес за свое поведение в ответном матче Лиги Европы за выход в групповую стадию турнира против сербской "Црвены Звезды".

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