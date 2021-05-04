УЕФА назвал размер выплат клубам за прошлый сезон в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовал финансовый отчет о выплатам клубам по итогам Лиги Чемпионов прошлого сезона.

Больше всех заработал финалист турнира ПСЖ, который получил 126 миллионов и 806 тысяч евро. Немного меньше досталось победителю турнира мюнхенской "Баварии" (125 млн 468 тыс). В топ-5 также вошли "Барселона" (100 млн 251 тыс), "Манчестер Сити" (94 млн 748 тыс) и "Атлетико" (91 млн 454 ты).

Российские клубы также получили солидные выплаты. Петербургскому "Зениту" досталось 40 миллионов 392 тысячи евро, а "Локомотив" получил 24 миллиона 797 тысяч.

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