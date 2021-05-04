УЕФА назвал размер выплат клубам за прошлый сезон в Лиге Чемпионов

Теги псжбарселонабавария мюнхензенит санкт-петербургманчестер сити

УЕФА назвал размер выплат клубам за прошлый сезон в Лиге Чемпионов

УЕФА опубликовал финансовый отчет о выплатам клубам по итогам Лиги Чемпионов прошлого сезона.

Больше всех заработал финалист турнира ПСЖ, который получил 126 миллионов и 806 тысяч евро. Немного меньше досталось победителю турнира мюнхенской "Баварии" (125 млн 468 тыс). В топ-5 также вошли "Барселона" (100 млн 251 тыс), "Манчестер Сити" (94 млн 748 тыс) и "Атлетико" (91 млн 454 ты).

Российские клубы также получили солидные выплаты. Петербургскому "Зениту" досталось 40 миллионов 392 тысячи евро, а "Локомотив" получил 24 миллиона 797 тысяч.

Не пропустите: Глава ЛГБТ-группы фанатов "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названа зарплата Моуринью в "Роме"

Названа зарплата Моуринью в "Роме"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов