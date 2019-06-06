УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария

Технические наблюдатели УЕФА сказали, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду является лучшим игроком матча против Швейцарии в рамках Лиги наций.

Португалец забил три гола в ворота противника.

"Роналду - футболист мирового уровня с чутьем голов. В равной игре он забил три разных гола. Он был опасен с первой и до последней минуты", - сообщается в твиттере УЕФА.

Ранее стало известно, что Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере.

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