УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария
Технические наблюдатели УЕФА сказали, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду является лучшим игроком матча против Швейцарии в рамках Лиги наций.
Португалец забил три гола в ворота противника.
"Роналду - футболист мирового уровня с чутьем голов. В равной игре он забил три разных гола. Он был опасен с первой и до последней минуты", - сообщается в твиттере УЕФА.
Ранее стало известно, что Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере.
А еще: Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций| http://soccernews.ru
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