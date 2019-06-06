УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария

Теги криштиану роналдулига наций уефапортугалия

УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария

Технические наблюдатели УЕФА сказали, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду является лучшим игроком матча против Швейцарии в рамках Лиги наций.

Португалец забил три гола в ворота противника.

"Роналду - футболист мирового уровня с чутьем голов. В равной игре он забил три разных гола. Он был опасен с первой и до последней минуты", - сообщается в твиттере УЕФА.

Ранее стало известно, что Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере.

А еще: Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 июня

Главные новости дня: 5 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов