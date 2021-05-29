УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги Европы
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона-2020/2021 в Лиге Европы.
В нее вошли сразу семь игроков "Вильярреала", который одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в финале турнира (1:1, по пенальти — 11:10). Среди вошедших вратарь Рульи, защитники Рауль Альбиоль, Пау Торрес и Альфонсо Педраса, полузащитники Даниэль Парехо и Этьен Капу и нападающий Херард Морено.
Напомним, что для "Вильярреала" это первый трофей в истории. В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.
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