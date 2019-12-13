УЕФА назвал состав сборной недели в Лиге Европы

УЕФА огласил состав символической сборной по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы. В него не вошел ни один из футболистов российских клубов.

Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ).

Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши ("Истанбул Башакшехир").

Полузащитники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал").

Нападающие: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон").

Напомним, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 16 декабря.

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