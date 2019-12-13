УЕФА назвал состав сборной недели в Лиге Европы
УЕФА огласил состав символической сборной по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы. В него не вошел ни один из футболистов российских клубов.
Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ).
Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши ("Истанбул Башакшехир").
Полузащитники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал").
Нападающие: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон").
Напомним, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 16 декабря.
Не пропустите: Диогу Жота стал рекордсменом Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
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|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
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|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
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|Аустрия Вена
|4
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|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
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|4
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|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
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|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0