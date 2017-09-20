Сегодня УЕФА назвал стадион, который примет финал Лиги Чемпионов 2019-го года, информирует El Mundo Deportivo.

Так, главный матч самого престижного клубного европейского турнира в сезоне 2018/2019 состоится на новой арене мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".

Отметим, что главным фаворитом в борьбе за принять финал ЛЧ назывался Баку.

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