УЕФА назвал судей на матч Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Зенит"

Стала известна бригада арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Зенит", сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Ему помогать будут судьи на линиях Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Четвертый арбитр - Сантьяго Хайме. VAR-арбитр - Алехандро Эрнандес, его помощник - Рикардо де Бургос.

Матч "Бенфика" - "Зенит" состоится 10 декабря. Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика". Начало матча - в 23:00 мск.

После пяти туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков. "Бенфика" находится на последнем, 4-м месте, набрав четыре очка.

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