УЕФА назвал судей на матчи "Наполи" - "Барселона" и "Челси" - "Бавария"

Состоялось назначение судейских бригад на первые матчи 1/8 Лиги Чемпионов, которые состоятся во вторник, 25 февраля.

"Наполи" - "Барселона": главный арбитр - Феликс Брых. Ассистенты на линиях - Марк Борш и Штефан Лупп. VAR - Бастиан Данкерт и Марко Фритц . Четвертый рефери — Харм Осмерс.

"Челси" - "Бавария": главный арбитр - Клеман Турпен. Ассистенты на линиях - Николя Дано и Сириль Грингор. VAR - Франсуа Летесье и Жером Брисар. Четвертый рефери - Франк Шнайдер.

Оба матча начнутся в 23:00 мск.

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