УЕФА назвал сумму, на которую необходимо продать своих игроков ПСЖ, чтобы соответствовать правилу ФФП

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УЕФА назвал сумму, на которую необходимо продать своих игроков ПСЖ, чтобы соответствовать правилу ФФПСоюз европейски футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал сумму, на которую необходимо продать своих игроков французскому ПСЖ, чтобы соответствовать правилу финансового Fair Play (ФФП).

Так, по сведениям AS, парижанам необходимо выручить с продажи футболистов не менее 70-ти миллионов евро. Сделать это необходимо до 30-го июня текущего года. При этом финансовых нарушений во время подписаний Неймара и Килиана Мбаппе УЕФА не заметил.

Напомним, СМИ узнали о внутреннем конфликте в ПСЖ. | soccernews.ru

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