УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21

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УЕФА назвал сумму призовых в Лиге Чемпионов 2020/21

УЕФА представил схему распределения доходов в текущем сезоне Лиги Чемпионов.

Общая сумма призовых составит 1,95 миллиарда евро. Каждый клуб, который дошел до групповой стадии получит 15,25 миллиона евро. За победу на групповой стадии полагается 2,7 млн евро, за ничью - 0,9 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников групповой стадии в пропорциональной зависимости от количества побед.

Призовые в плей-офф будут следующими:

Выход в 1/8 финала - 9,5 млн; выход в 1/4 финала - 10,5 млн; выход в 1/2 финала - 12 млн; выход в финал - 15 млн. Победитель Лиги Чемпионов получит еще 4 млн евро.

Кроме того, все клубы получат выплаты на основании рейтинга выступлений за десять лет. Общая сумма этого пула средств - 585 млн евро. Еще одна часть выплат - маркетинговый пул в размере 292 млн евро. Сумма будет распределена по удельному весу каждого телерынка в ЛЧ, после чего будет разбита между клубами, представляющими ассоциацию, а также в зависимости от результатов клубов в турнире.

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