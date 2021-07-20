УЕФА назвал точную дату матчей "Спартака" против "Бенфики" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

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УЕФА назвал точную дату матчей "Спартака" против "Бенфики" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионовФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

По сообщению официального сайта УЕФА, московский "Спартак" проведет свой домашний матч против "Бенфики" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 4 августа, в 22:00 (мск).

Ответный матч команды сыграют 10 августа в Португалии.

В случае позитивного результата "Спартак" примет участие в четвертом отборочном раунде. В случае неудачи московский клуб попадет в групповой этап Лиги Европы.

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