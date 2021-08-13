УЕФА назвал трёх номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге Европы
Фото сайт УЕФА
Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста прошлого розыгрыша Лиги Европы.
УЕФА включил в тройку номинантов Эдинсона Кавани, Бруну Фернандеша (оба - "Манчестер Юнайтед") и Жерара Морено ("Вильярреал").
Кавани в 5 матчах турнира забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Фернандеш провёл 9 игр, у него 5+4 по системе "гол+пас". У Морено 7 забитых мячей и 3 результативных передачи в 12 встречах.
Напомним, что "Вильярреал" стал победителем ЛЕ, одолев в финале как раз "МЮ".
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