УЕФА назвал трёх номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге Европы

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Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста прошлого розыгрыша Лиги Европы.

УЕФА включил в тройку номинантов Эдинсона Кавани, Бруну Фернандеша (оба - "Манчестер Юнайтед") и Жерара Морено ("Вильярреал").

Кавани в 5 матчах турнира забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Фернандеш провёл 9 игр, у него 5+4 по системе "гол+пас". У Морено 7 забитых мячей и 3 результативных передачи в 12 встречах.

Напомним, что "Вильярреал" стал победителем ЛЕ, одолев в финале как раз "МЮ".

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