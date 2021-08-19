УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года

1 Теги уефакевин де брюйнен'голо кантежоржиньо

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку годаФото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему игроку года.

На приз номинированы Жоржиньо и Нголо Канте из "Челси", а также Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити".

Тройка финалистов была сформирована по итогам голосования среди 24 тренеров команд-участниц Евро-2020, а также 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошедшем сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ, которая пройдет в Стамбуле.

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УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему тренеру сезона

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